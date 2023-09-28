Из-за взрыва в Ташкенте погиб подросток, пострадали 163 человека

24 человека были госпитализированы в результате взрыва и пожара на складах в Ташкенте.<strong>В результате взрыва и пожара на складах в Сергелийском районе Ташкента погиб подросток 2006 года рождения, 163 человека пострадали.
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