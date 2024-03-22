Енох и Наблюдатели: правдивая история ангелов и демонов

“Каждое видимое существо в мире находится под защитой ангела”. – Святой Августин. В 2002 году британская газета The Sunday Telegraph сообщила, что Ватикан запретил почитание тех ангелов, которые не упоминаются в канонических библейских текстах.
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