Ноу Экшн? Ноу драйв? Байопик! Или частичный портрет Голды Меир

В Интернете в свободном доступе посмотрел художественный фильм «Голда. Судный день». Проживающий в США Оскароносный израильский кинорежиссёр Гай Наттив в неторопливой манере рассказывает о 19 днях арабо-израильской войны октября 1973 года.