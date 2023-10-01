Ноу Экшн? Ноу драйв? Байопик! Или частичный портрет Голды Меир

В Интернете в свободном доступе посмотрел художественный фильм «Голда. Судный день». Проживающий в США Оскароносный израильский кинорежиссёр Гай Наттив в неторопливой манере рассказывает о 19 днях арабо-израильской войны октября 1973 года.
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