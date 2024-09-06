РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Лекция об истоках и победах советского спорта пройдёт в парке «Яуза» на проспекте Мира

В воскресенье, 8 сентября с 10:00 до 12:00 на спортплощадке в парке «Яуза» пройдёт тематическая лекция, на которой специалисты расскажут о советском спорте, о его истоках и развитии, о победах и чемпионах.

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