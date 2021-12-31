Чиновники РФ кладут в карманы миллиарды, а в Китае — являются с повинной

Хищение 700 млн рублей на Северном флоте — капля в море российской коррупции Михаил Морозов Фото: Пресс-служба МВД РФ/ снимок с видео Новая крупная история о коррупции в сфере госзакупок всплыла на поверхность российского информационного поля.