БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чиновники РФ кладут в карманы миллиарды, а в Китае — являются с повинной

Чиновники РФ кладут в карманы миллиарды, а в Китае — являются с повинной

Хищение 700 млн рублей на Северном флоте — капля в море российской коррупции Михаил Морозов Фото: Пресс-служба МВД РФ/ снимок с видео Новая крупная история о коррупции в сфере госзакупок всплыла на поверхность российского информационного поля.

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