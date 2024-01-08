В Амурской области юнармейцы приняли участие в спортивном турнире «Мы-военная семья!»

В турнире приняли участие юнармейцы-курсанты ВПК «Звезда» со своими родителями и родственниками. Участникам предстояло побороться в трех дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки, снаряжение магазина АК-74, дартс.
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