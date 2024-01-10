Граффити «Любовь и голуби» появилось на жилом доме в Черемхово

В Черемхово на фасаде 9-этажного дома появилось граффити с изображением героев фильма «Любовь и голуби», который был снят по сценарию Владимира Гуркина на основе одноимённой пьесы, написанной им в 1981 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии