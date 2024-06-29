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"Русское сафари" пошло не по плану: Литовские наемники попали под ракетный удар в Красноармейске

"Русское сафари" пошло не по плану: Литовские наемники попали под ракетный удар в Красноармейске

Фото: globallookpress.com / Volodymyr Tarasov Литовские "Ихтамнеты" прибыли в Красноармейск, где они должны были встретить и обеспечить охрану киевского диктатора Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Константин Самарин
У автора с головой всё в порядке? На дворе конец июня, а он приподносит события января, как сегодняшние. Может пора оторваться от бутылки?
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13 час.
Erl Schweizer
&quot;Русское сафари&quot; пошло не по плану&quot;: позоришь многонациональный народ РФ. Хочешь сохранить страну - следи четко за базаром, не плюй на народы РФ, свой национализм дикаря-недоучки заткни себе в ж...пу.
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6 час.

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