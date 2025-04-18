6 совпадений для спасения жизни: как KDL и Пироговский Университет развивают регистр доноров костного мозга В 2023 году сеть лабораторий KDL (входит в группу компаний «Медскан») стала партнером Пироговского университета.
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