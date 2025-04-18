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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

6 совпадений для спасения жизни: как KDL и Пироговский Университет развивают регистр доноров костного мозга 

6 совпадений для спасения жизни: как KDL и Пироговский Университет развивают регистр доноров костного мозга 

6 совпадений для спасения жизни: как KDL и Пироговский Университет развивают регистр доноров костного мозга  В 2023 году сеть лабораторий KDL (входит в группу компаний «Медскан») стала партнером Пироговского университета.

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