AEJO: космический аппарат может спустить на поверхность Тритона в 2035 году

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали план миссии по изучению Тритона — крупнейшего спутника Нептуна и самого холодного объекта Солнечной системы с температурой поверхности -235°C.
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