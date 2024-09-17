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AEJO: космический аппарат может спустить на поверхность Тритона в 2035 году

AEJO: космический аппарат может спустить на поверхность Тритона в 2035 году

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали план миссии по изучению Тритона — крупнейшего спутника Нептуна и самого холодного объекта Солнечной системы с температурой поверхности -235°C.

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