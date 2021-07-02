Мир в котором мы живём

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Европа лютует: Москва устроит нам адскую зиму, чтобы достроить «Северный поток-2»

Европа лютует: Москва устроит нам адскую зиму, чтобы достроить «Северный поток-2»

«Генерал Мороз» снова придет на помощь «Газпрому»? Всего год назад цены на газ в Европе пробили дно.

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mullonen
Ну... Газпром не официант, мол... чего изволите?
Аркадий Цыганов
Европейцам предлагают выгодный вариант. СП. А они нестабильный, удорожавший через Украину. Мозги есть?
Сергей Росси
Видно будет...
Aнатолий Райков
Дебилы блин,заверещали.Сначала подумайте о своих поступках.О санкциях которые вы наложили на Россию.О WADA,запрещающие нам на международных соревнованиях и олимпиаде выступать под свим флагом.И если по вине Хохлоины вы не дополучаете ГСП,то зачем бежите в Брюссель подавать жалобу на Газпром?Так пользуйтесь своим газом,кто вам мешает,а мы свой поэкономим.
Петр Шипилов
Наконец-то хапуги из "народного достояния" Газпрома отобьют свои затраты!
Константин Заика
Как бальзам на душу...
Влад Владимиров
Сердобольным европейцам тут можно предложить ещё один вариант: расчеты производить по данным, которые будут на границе не хохлов с ЕС, а на выходе данного газа из России. Все риски и затраты на подвод им газа пусть они берут лишь на себя там... И все поставки им производить лишь по предоплате,что исключит чудачества"скачущих вверх"дебилов.)))
разводной ключ
а как вы думаете имея детишек обучающихся и недвижимость в Европе газпромовцы,депутаты и чиновники бросят их в беде-думаю они любой регион России отключат от газа если тем хватать не будет.
Юрий Николаев
Вот она крылатая фраза______ А кто будет залупаться, отключим газ!!!
Влад Владимиров
К сожалению, но не с того конца Вы начинаете думать тут , Регина... Для выводов мысль эта не годна... Ну мало ли маразма у дебилов? )))
Компанцев Сергей
я думаю сша можно продавать газ в Азии а рф нет бизнес ищет где выгодно не так , а может германия мне заплатит траст 3 рейха должны в 24 году а денег а точнее золота нет , чем они будут платить тогда , тогда я все заберу у Европы и Америки -- это только цветочки и сколько осталось до 24 г. и бело чехи вывезли 200.000 тон золота а вернули ?////////////////////////////////////////////////////////////?

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