«Болезненная ситуация». Радченко — об уходе Кругового

Дмитрий Радченко высказался о решении Даниила Кругового покинуть «Зенит». Экс-форвард «Зенита», ветеран российского футбола Дмитрий Радченко поделился мыслями об уходе защитника петербургской команды Даниила Кругового в ЦСКА.
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