Вчера 448 прочитали Ведущие семьи Демократической партии США — нынешнего президента Джо Байдена, бывшего главы государства Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — находятся в натянутых отношениях, а Байден в условиях этого «столкновения кланов» стал «объединяющей фигурой» сообщила газета Financial Times (FT).
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