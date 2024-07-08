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«Старые раны». FT узнала о столкновении кланов Байдена, Клинтон и Обамы

«Старые раны». FT узнала о столкновении кланов Байдена, Клинтон и Обамы

Вчера 448 прочитали Ведущие семьи Демократической партии США — нынешнего президента Джо Байдена, бывшего главы государства Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — находятся в натянутых отношениях, а Байден в условиях этого «столкновения кланов» стал «объединяющей фигурой» сообщила газета Financial Times (FT).

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