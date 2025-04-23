Скончалась 24-летняя звезда сериала «Закон и порядок»

Актриса Софи Найвайд умерла в возрасте 24 лет Обстоятельства кончины Найвайд остаются нераскрытыми. Тем не менее, есть информация, что с одним из заболеваний она боролась самостоятельно, избегая обращения к врачам.
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