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Скончалась 24-летняя звезда сериала «Закон и порядок»

Скончалась 24-летняя звезда сериала «Закон и порядок»

Актриса Софи Найвайд умерла в возрасте 24 лет Обстоятельства кончины Найвайд остаются нераскрытыми. Тем не менее, есть информация, что с одним из заболеваний она боролась самостоятельно, избегая обращения к врачам.

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