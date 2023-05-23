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Путин: Россия переживает нелегкие времена, но общество консолидируется

Путин: Россия переживает нелегкие времена, но общество консолидируется

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля заявил, что Россия в настоящее время переживает нелегкие времена, однако отметил, что в российской истории легких моментов и не было.

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