Энергопотребление выросло в Иркутске из-за «серых» майнеров

Запрет на майнинг в Иркутской области не снизил энергопотребление, а спровоцировал рост нелегального майнинга из-за поиска обходных путей легальными майнерами и повышения доходности майнинга с ростом биткоина.
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