С кем посадить гортензию: подбираем соседей по характеру, а не по картинке

Каждую весну, когда начинается сезон посадок, я сталкиваюсь с одной и той же историей. Приходят люди, которые искренне не понимают, почему их гортензия — пышная, здоровая, ухоженная — вдруг перестаёт радовать, а клумба в целом выглядит разрозненно и неубедительно.