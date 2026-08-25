Я строю
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Я строю

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С кем посадить гортензию: подбираем соседей по характеру, а не по картинке

Каждую весну, когда начинается сезон посадок, я сталкиваюсь с одной и той же историей. Приходят люди, которые искренне не понимают, почему их гортензия — пышная, здоровая, ухоженная — вдруг перестаёт радовать, а клумба в целом выглядит разрозненно и неубедительно.

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