Главный раввин России рассказал о роли Путина в освобождении Труфанова

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. Главный раввин РФ Берл Лазар выразил личную благодарность президенту Владимиру Путину за содействие в освобождении россиянина Александра Труфанова, ранее удерживавшегося в плену у ХАМАС в секторе Газа.
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