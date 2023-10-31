Цены на новостройки в Петербурге перестали расти

Ценник не менялся весь последний год, оставаясь в коридоре 240-250 тыс. за кв. метр. Новостройки осенью в большинстве российских мегаполисов, включая Москву, прекратили стремительно дорожать, как было до этого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии