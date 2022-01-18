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"Колом встало все": серьезное ДТП сейчас блокирует оживленную дорогу Владивостока

"Колом встало все": серьезное ДТП сейчас блокирует оживленную дорогу Владивостока

В социальной сети Instagram dpskontrol125rus (12+) жители Владивостока рассказали о серьезном ДТП, которое произошло на оживленной дороге в районе Второй речки.

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