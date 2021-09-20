ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Полосов
    Ну и какие будут предложения?Мои заметки о выб...
  • Tatyana
    Сама в шоке. откуда столько дебилоидов набралось. Не может такого быть - однозначно подстава.Мои заметки о выб...
  • Tatyana
    Уже пошел - Беглов подписал выплату по 10 000 педагогам, в списки попали более 30 тысяч работников сферы образования....Мои заметки о выб...

Отставить истерику!

Отставить истерику!

Вот честно - я не понимаю истерику в наших СМИ по поводу принятой большинством голосов представителей Европарламента шизоидно-антироссийской резолюции, в которой, кроме всех прочих "ништяков", отдельной строкой прописано непризнание, на минуточку, еще не состоявшихся выборов в Госдуму РФ!    Особенно доставило сформулированное этими фриками определение современной России : "РФ - авторитарная клептократия в состоянии застоя" - ржал искренне, заразительно и звонко!Судя по всему европарламентарии уже давно перестали отличать слитые нашей виртуальной либерде собственные методички от реальной жизни : в данный политический момент за основу своих докладов евро-фрики берут фейковые высеры либероидного крыла нашей блогосферы - фееричный результат налицо!   Ну, и? К чему все эти причитания, возмущенные визги, сопли и слёзы в наших СМИ? Неужели кто-то из нас когда-то ожидал и ожидает от ЭТИХ добрых слов? А если ЭТИ снова не признАют результат наших выборов, то что? Переголосуем, или распустим парламент и примемся каяться?Вот-вот - детский сад\обосранные штанишки.

Вернуться к статье
123
Обсудить
Валерий Пашнин
Уже проголосовали. Пускай Европа и другая заграница не волнуются.
Геннадий Бережнов
Не смейтесь над убогими. Они бы сами того хотели, но вот ценности, что висят на шее не пускают!
Геннадий Ростовский
БАНДИТИЗМ НА ВЫБОРАХ Сообщает депутат Мосгордумы Павел Тарасов : на УИК 1654 Южнопортового района Москвы комиссия подделала документы надомного голосования и "проголосовала" за мать члена ТИК ПСГ Владислав Околышев , однако когда он это обнаружил вместо аннулирования подделки - его задержали. После того как в УИК было подано заявление от пострадавшей, был задержан ещё один член ТИК ПСГ, Александр Коваленко. Полиция покрывает фальсификаторов, причём нагло и беспардонно! Уверен, что команду на такой беспредел отдали не ниже чем из мэрии Москвы! Ступин https://www.facebook.com/advokat.stupin.ev/posts/2646359825660406 PS: сходите по ссылке, посмотрите видео. Глазам своим не поверите, но, да, это наша действительность. Не монтаж.
Александр Дементьев
ЕдРисня "организовала" выборы ? Да. У них всё схвачено, за всё заплачено. Выигрыш обеспечен.
Ritchie Blackmore
"Выигрыш"
Марина
проигрывать надо ДОСТОЙНО, если вы знаете значение этого слова)))
Ritchie Blackmore
Фарс. По новостям столько наигранного пафоса, столько лжи...
Вячеслав Даньшин
Что такое ЕС??? Это сборище дегенератов-педерастов и неучей, они же там ВСЕ тупо безграмотны. В.В. Путину надо закрыть представительство ЕС в Москве и пусть квакают у себя сколько угодно. Наступило время прекращать ВСЕ отношения с теми кто люто ненавидит НАС РУССКИХ и постоянно перевирает историю.
Сергей Полосов
Не смешно. Когда что-то не складывается НОРМАЛЬНЫЕ люди не истерят: "МЫ юбер аллес, а ОНИ унтерменши!", а РАЗБИРАЮТСЯ в причинах происходящего. И принимают меры для решения имеющихся проблем...
Aнатолий Райков
А я ЕС не признаю как полноправный единый союз.И что в этом изменится?Горбачёв вам в помощь Евро-дебилы бля.
Игорь Ткачук
Пойте акыны, пусть песни польются : песни о Сталинской Конституции!
Виктор Неизвестно
Господа честные люди не отвечайте на статьи подонков. Эти п@доры за копейки родную мать износилуют. Уж чем всегда и славилась к сожалению земля Русская не только героями, но и подонками. Мне всегда хочется спросить таких авторов он мать изнасиловал бы за 30 серебряников или ему нужны доллары?

Картина дня

наверх