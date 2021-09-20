Отставить истерику!

Вот честно - я не понимаю истерику в наших СМИ по поводу принятой большинством голосов представителей Европарламента шизоидно-антироссийской резолюции, в которой, кроме всех прочих "ништяков", отдельной строкой прописано непризнание, на минуточку, еще не состоявшихся выборов в Госдуму РФ! Особенно доставило сформулированное этими фриками определение современной России : "РФ - авторитарная клептократия в состоянии застоя" - ржал искренне, заразительно и звонко!Судя по всему европарламентарии уже давно перестали отличать слитые нашей виртуальной либерде собственные методички от реальной жизни : в данный политический момент за основу своих докладов евро-фрики берут фейковые высеры либероидного крыла нашей блогосферы - фееричный результат налицо! Ну, и? К чему все эти причитания, возмущенные визги, сопли и слёзы в наших СМИ? Неужели кто-то из нас когда-то ожидал и ожидает от ЭТИХ добрых слов? А если ЭТИ снова не признАют результат наших выборов, то что? Переголосуем, или распустим парламент и примемся каяться?Вот-вот - детский сад\обосранные штанишки.