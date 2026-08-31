В Тюменской области 18-летнего мужчину арестовали за оправдание терроризма

В Тюменской области 18-летнего местного жителя арестовали за оправдание терроризма. Об этом 31 августа рассказали в пресс-службе судебной системы региона.
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