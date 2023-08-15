СВО В РОДНОМ ДОМЕ: ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ С ГУМАНИЗМОМ

Юрий Пережогин

Всё наоборот! Якобы, жертва Михаил Таскин оказался наглой сволочью. Он сам напросился, чтобы ему морду набили. С ним, вообще, никто не хотел связываться. К тому же, этот Таскин уголовник. Ещё до СВО, он терроризировал всех в своём поселении, троих собирался застрелить. За что и посадили его на 9 лет. Отсидел 2 года, и ему подфартило попасть в ЧВК. после двух месяцев его ранило. Вернулся домой и стал вообще, зверем, обнаглел. И его сестра та ещё тварь поганая, всё перевернула все события. Читайте новую свежую информацию: https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43451786407/Izbityiy-boets-CHVK-Vagner-v-Zabaykale-ne-tot-za-kogo-on-sebya-b?utm_referrer=mirtesen.ru Так что, данная статья Максима Ершова уже устарела!