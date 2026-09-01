В Германии обстреляли подстанцию крупной ТЭС под Берлином

1 сентября в Германии, на юге федеральной земли Бранденбург (полностью окружает столицу страны Берлин), возле трансформаторной электроподстанции Турно-Прейлак, которая относится к буроугольной тепловой электростанции (ТЭС) Йеншвальде мощностью 1500 МВт, обнаружены несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) и зажигательных средств.