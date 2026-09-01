В Германии обстреляли подстанцию крупной ТЭС под Берлином

1 сентября в Германии, на юге федеральной земли Бранденбург (полностью окружает столицу страны Берлин), возле трансформаторной электроподстанции Турно-Прейлак, которая относится к буроугольной тепловой электростанции (ТЭС) Йеншвальде мощностью 1500 МВт, обнаружены несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) и зажигательных средств.
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Похоже, сasus belli фашисты снова создают...
На сегодня понятно зачем провокация, закрыли Консульство.
Видимо паспорта РФ, "случайно", обронили налётчики после того, как обстреляли подстанцию ТЭС...
А паспорта РФ, "случайно", не лежали рядом, в рюкзачке?)🤔
То ли ещё будет... 🤣
На самом деле слабовато, сразу видно фуфло немецкое, тупо трёп. Нашли, обезвредили, ничего не повреждено. Значит немецкая полиция постоянно кругами патрулирует свои ТЭС? Оппа и нашли. Смешно.
Петров с Башировым молодцы, по Европе гоняют, везде успевают.