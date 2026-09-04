Орешкин: врачи и ИИ вместе повысят точность диагностики

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на ВЭФ 2023 отметил, что врачи, обладая контекстом, лучше понимают ситуацию, чем ИИ.
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