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Царьград

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Орешкин: врачи и ИИ вместе повысят точность диагностики

Орешкин: врачи и ИИ вместе повысят точность диагностики

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на ВЭФ 2023 отметил, что врачи, обладая контекстом, лучше понимают ситуацию, чем ИИ.

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