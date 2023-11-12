20 фото из Салинас Грандес, белоснежной пустыни Аргентины

При беглом взгляде на эту белоснежную равнину возникают мысли о снеге и холодах. Но это первое впечатление обманчиво — температура в аргентинской солевой пустыне Салинас Грандес в некоторые дни достигает +45 градусов Цельсия.
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