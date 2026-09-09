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МОСИНФОРМ

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Около 10 тыс. экскурсий провели для участников проекта «Московское долголетие» этим летом

Около 10 тыс. экскурсий провели для участников проекта «Московское долголетие» этим летом

Спортивные занятия, путешествия и экопросветительские прогулки вошли в летнюю программу «Московского долголетия».

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