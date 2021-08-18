Донбасс Сегодня

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Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли и недвижимости в 50 м от границы

Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли и недвижимости в 50 м от границы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы».

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