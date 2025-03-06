Более 1 млн рублей за страдания пациента заплатит Барабинская больница

Барабинский районный суд рассмотрел иски членов семьи погибшего в результате лечения сибиряка. Вдова и дети мужчины требовали моральную компенсацию с Барабинской районной, больницы, ГКБ №25 и областной больницы.
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