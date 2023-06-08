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Певица Слава показала вид из своей новой квартиры в Москве

Известная российская певица Слава (Анастасия Сланевская) похвасталась подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что получила ключи от новой квартиры….

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