Redmi K70 готов к выходу: Redmi обещает много контента

Сегодня Ван Тэн, генеральный менеджер отдела маркетинга Redmi, опубликовал сообщение, заявив, что в настоящее время он готовится к началу маркетинговой кампании Redmi K70, которая будет включать много контента.
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