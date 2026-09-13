Гриб, который ест радиацию: главная загадка Чернобыля

Весна 1986 года навсегда осталась в памяти как момент, когда привычный мир пошатнулся. Тогда многие впервые осознали, что политические решения и личная безопасность связаны напрямую, а вера в полный контроль над природой оказалась иллюзией.
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