В Роспотребнадзоре назвали самые полезные фрукты февраля

В последний зимний месяц стоит обратить внимание на авокадо. Для поддержания организма в тонусе в феврале помогут полноценный сон, утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, а также здоровое и полезное сезонное питание.
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