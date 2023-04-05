Поминутную оплату со второго часа в платных зонах парковки планируют ввести в Петербурге

Цена за услугу в настоящий момент составляет 100 рублей в час. Поминутную тарификацию в местах платной парковки планируют ввести со второго часа пользования услугой в Петербурге.
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