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Царьград

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Британия накануне распада. В Лондоне до сих пор не верят в конец империи. Разбираемся, что происходит

Британия накануне распада. В Лондоне до сих пор не верят в конец империи. Разбираемся, что происходит

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заговорили о референдумах по отделению от Англии. У каждой из этих территорий — свой путь к независимости.

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