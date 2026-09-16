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Лидера списка «Яблока» снимут с выборов по одномандатному округу

Лидера списка «Яблока» снимут с выборов по одномандатному округу

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, который был первым номером в Свердловском региональном списке партии «Яблоко», не сможет участвовать в выборах даже по одномандатному округу.

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