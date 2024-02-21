В Архангельске вновь выступил поэт Игорь Караулов

Накануне, 20 февраля, в Библиотеке - Архангельском литературном музее поэт и публицист из Москвы Игорь Караулов прочитал стихи из выпущенного сборника «Моя сторона истории» и нового, который еще готовят к публикации, «Главные слова».
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