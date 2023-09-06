Нижегородская правда

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«СУ №920» подходит к завершению укладки дорожного покрытия на 6 этапе М‑12 «Восток»

«СУ №920» подходит к завершению укладки дорожного покрытия на 6 этапе М‑12 «Восток»

На участке «СУ №920» (км 482 – км 485, км 490 – км 503) 6‑го этапа трассы М‑12 (Сергач, Нижегородская область — Канаш, Чувашская Республика) продолжается активная подготовка к открытию дороги, то есть динамичное, плановое устройство конструктивов.

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