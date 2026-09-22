Россия почти в 4 раза сократила экспорт пшеницы в середине сентября

С 10 по 20 сентября 2026 года из России за рубеж было отправлено 347 тыс. т пшеницы против 1,3 млн т за тот же период 2025 года.
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