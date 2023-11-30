Оружие для принуждения к миру: нужны ли России авианосцы?

© stylishbag.ru Вчера 448 прочитали В ноябре этого года исполнилось десять лет со дня передачи ВМС Индии авианосца «Викрамадитья» (в переводе с санскрита «Всемогущий»), вышедшего со стапелей ОАО ПО «Севмаш» (Россия).