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Dubai Open. Землянский, Гребнев, Сарин и Саргсян сыграют на турнире

Соревнования в ОАЭ пройдут с 27 мая по 4 июня. Dubai Open Дубай, ОАЭ Начало партий – 18:00 по московскому времени (27 мая) Участники Нихал Сарин (Индия) Шант Саргсян (Армения) Александар Инджич (Сербия) Иван Землянский (Россия) Магомед Мурадлы (Азербайджан) Тин Цзинъяо (Сингапур) Сунилдут Лина Нараянан (Индия) Алан Пичот (Испания) Алексей Гребнев (Россия) Абхиджит Гупта (Индия) Паннеерселвам Иниян (Индия) Эмре Джан (Турция) Пранав Ананд (Индия) Полный список участников – здесь.

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