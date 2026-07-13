Грулёв забил 400-й гол «Нижнего Новгорода» в истории

Нападающий футбольного клуба «НН» Вячеслав Грулёв стал автором знаменательного достижения. В состоявшемся накануне матче против волгоградского «Ротора», реализовав одиннадцатиметровый удар, он оформил 400-й гол в истории выступления нижегородских команд в чемпионатах и первенствах России.
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