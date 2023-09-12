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Президент Путин заявил о хорошей тенденции по "возвращенцам"

Президент Путин заявил о хорошей тенденции по "возвращенцам"

Путин заявил о хорошей тенденции по "возвращенцам" и назвал важным чувство сопричастности с Родиной. Об этом сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Возвращение бегунков это большая ошибка ... Еще вдревности знали...Предавши раз..кто ему поверит...Сейчас эти предатели начнут разрушать страну из нутри...&quot;Спасибо&quot; тем кто им разрешил это...Похоже нас толкают в 90тые..
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