Президент Путин заявил о хорошей тенденции по "возвращенцам"

Газета.руПолитикаПодписатьсяПрезидент Путин заявил о хорошей тенденции по "возвращенцам"Путин заявил о хорошей тенденции по "возвращенцам" и назвал важным чувство сопричастности с Родиной. Об этом сообщает ТАСС.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир НелюбинВозвращение бегунков это большая ошибка ... Еще вдревности знали...Предавши раз..кто ему поверит...Сейчас эти предатели начнут разрушать страну из нутри..."Спасибо" тем кто им разрешил это...Похоже нас толкают в 90тые..Ответить15 час.
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