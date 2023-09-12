Президент Путин заявил о хорошей тенденции по "возвращенцам"

Владимир Нелюбин

Возвращение бегунков это большая ошибка ... Еще вдревности знали...Предавши раз..кто ему поверит...Сейчас эти предатели начнут разрушать страну из нутри..."Спасибо" тем кто им разрешил это...Похоже нас толкают в 90тые..