Федеральное правительство Германии рекомендует использовать аппаратные кошельки для защиты криптовалют

Немецкие регуляторы рекомендуют использовать аппаратные кошельки для хранения криптовалют. Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) выступило с предупреждением о растущей угрозе кражи цифровых активов и предложило наиболее безопасный способ их хранения.