Федеральное правительство Германии рекомендует использовать аппаратные кошельки для защиты криптовалют

Немецкие регуляторы рекомендуют использовать аппаратные кошельки для хранения криптовалют. Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) выступило с предупреждением о растущей угрозе кражи цифровых активов и предложило наиболее безопасный способ их хранения.
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