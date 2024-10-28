Глава парламента Австрии Розенкранц заявил о готовности к диалогу с Путиным

Новый председатель австрийского парламента Вальтер Розенкранц выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросам урегулирования ситуации на Украине, передает телеканал ORF.
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