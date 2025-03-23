Крутая фишка лимузина Сталина — вы удивитесь!

Пользоваться опускным стеклом массой 40 кг и толщиной 75 мм непросто. Поэтому на бронированном ЗИС‑115, выпускавшемся в послевоенные годы для высших эшелонов власти, инженеры применили гидропривод, пользование которым напоминало работу с рычажным домкратом.
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