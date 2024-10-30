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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ОО ´Ребёнок и общество´ ´Дерево Здоровья´.

ОО ´Ребёнок и общество´ ´Дерево Здоровья´.

ОО ´Ребёнок и общество´ ´Дерево Здоровья´ 6 группа (2 я младшая группа)Задачи: развивать познавательный интерес, умения заботиться о чистоте своего тела, соблюдать распорядок дня, бережно и внимательно относиться к своему здоровью.

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