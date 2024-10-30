ОО ´Ребёнок и общество´ ´Дерево Здоровья´ 6 группа (2 я младшая группа)Задачи: развивать познавательный интерес, умения заботиться о чистоте своего тела, соблюдать распорядок дня, бережно и внимательно относиться к своему здоровью.