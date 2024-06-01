В Минобороны России отчитались о групповом ударе по объектам энергосистемы Украины

Там подчеркнули, что атака стала ответом на попытки Киева ударить по объектам на территории РФВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.
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