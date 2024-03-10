Экс-игрок "Спартака" Кечинов: клуб должен взять реванш за порку в Воронеже

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и воронежским "Факелом", отметив, что в первом круге "Спартак" не показал волевых качеств в игре с командой из Воронежа, передает "РБ Спорт".