Удары по военно-промышленному комплексу и военным объектам Украины будут усилены после заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об усилении атак на российские НПЗ.
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